Російські дрони атакували Україну: понад 100 ударних БпЛА знищено, постраждали кілька областей

У ніч на 1 березня 2025 року (починаючи з 19:30 28 лютого) російські загарбники здійснили повітряну атаку, запустивши 154 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ (Російська Федерація).

Атака була відбита завдяки злагодженій роботі авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил і Сил оборони України.

За даними командування, станом на 08:30 було підтверджено збиття 103 ударних БпЛА типу Shahed та інших видів безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Крім того, 51 ворожий безпілотник-імітатор було локаційно втрачено без негативних наслідків.

Внаслідок атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.