Російські дрони атакували готель у Краматорську

У ніч на 17 вересня російські війська атакували Краматорськ двома безпілотниками, поціливши у місцевий готель.
Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
“Вночі, о 03:00, Краматорськ зазнав ворожого обстрілу. З застосуванням двох БпЛА “Герань-2”, російські війська завдали удару по готелю”, – йдеться у повідомленні.
Жертв та постраждалих немає.
Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень, а комунальні служби проводять розчищення території біля місця удару.