        Російські дрони атакували готель у Краматорську

        Федір Олексієв
        17 Вересня 2025 09:16
        Війська РФ вдарили дронами по готелю у Краматорську / Фото: Донецька ОВА
        У ніч на 17 вересня російські війська атакували Краматорськ двома безпілотниками, поціливши у місцевий готель.

        Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

        “Вночі, о 03:00, Краматорськ зазнав ворожого обстрілу.  З застосуванням двох БпЛА “Герань-2”, російські війська завдали удару по готелю”, – йдеться у повідомленні.

        Жертв та постраждалих немає.

        Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень, а комунальні служби проводять розчищення території біля місця удару.


