Російські дрони атакували автівку медиків на Херсонщині: двоє поранених

Вранці 26 серпня російські війська здійснили дві атаки з безпілотників на Херсонщині. Троє людей зазнали поранень.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Реклама

Реклама

Близько 7:00 дрон вразив автомобіль на трасі між селами Клапая та Чорнобаївка. Постраждали 47-річний директор та 38-річна лікарка одного з місцевих закладів охорони здоров’я. За попередніми даними, вони дістали вибухові травми, проте самостійно дісталися лікарні, де їм надають необхідну допомогу.

Сьогодні ж російський БпЛА атакував Антонівку. Поранення дістав 59-річний чоловік — у нього вибухова травма, уламкові поранення грудної клітини та живота. Постраждалого доставили до лікарні.

У Херсонській ОВА попередили про можливі тимчасові обмеження руху на трасі М-14 Херсон — Миколаїв у разі фіксації російських дронів.