На Херсонщині окупанти вдарили по блокпосту: постраждали троє поліцейських, у всіх контузії

Внаслідок російських обстрілів і атак безпілотників у Херсонській області загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Серед постраждалих – троє поліцейських і 13-річний хлопець. Про це повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області.

Під вогнем опинилися населені пункти Херсонського й Бериславського районів. Армія Росії застосувала артилерію, міномети та дрони-камікадзе. Обстріли зафіксовано в Херсоні, Антонівці, Садовому, Придніпровському, Кізомисі, Микільському, Наддніпрянському, Приозерному, Білозерці, Надіївці, Софіївці, Урожайному, Червоному Маяку та Михайлівці.

У Білозерській громаді дрон влучив у блокпост, поранивши трьох поліцейських віком 21, 26 і 28 років. Біля Урожайного FPV-дрон атакував автомобіль фермера – 58-річний чоловік загинув. У Херсоні під завалами зруйнованого будинку після артобстрілу загинула 75-річна жінка.

Серед цивільних постраждалих – 13-річний хлопець, який наїхав велосипедом на міну «пелюстка». Він отримав численні травми та уламкові поранення. У результаті обстрілів пошкоджено багатоквартирні й приватні будинки, автомобілі та об’єкти комунальної інфраструктури.

По медичну допомогу звернулися також 61-річна жінка, яка раніше потрапила під обстріл, та 51-річний житель Зміївки, травмований від вибуху дрона в серпні.

Поліція відкрила 18 кримінальних проваджень за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). На місцях атак працювали профільні служби, документуючи наслідки ударів та надаючи допомогу потерпілим.