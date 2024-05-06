Російське МВС оголосило у розшук оголосили Данілова, Гройсмана, Авакова та Клімкіна

МВС РФ оголосило в розшук колишніх очільників Кабінету міністрів, МВС і МЗС України – Володимира Гройсмана, Арсена Авакова й Павла Клімкіна. Крім того, у розшук оголошений ексголова Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Про це повідомляє “Настоящее время” із посиланням на базу даних російського МВС.

Росія розшукує Гройсмана та Клімкіна за статтями Кримінального кодексу, які не уточнюються. Зазначається, що в квітні слідчий комітет РФ звинуватив колишніх високопосадовців у “здійсненні обстрілів та інших злочинів на Донбасі”. Водночас у цій справі фігурував колишній міністр інформаційної політики Юрій Стець (2014-2019) – він також розшукується за неназваною статтею.

Данілова й Авакова Росія розшукує за невказаною статтею Кримінального кодексу.

Також Росія оголосила в розшук ексголовнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака та екскерівника антитерористичного центру при СБУ Василя Крутова.