Суспільство

Російське МВС оголосило у розшук оголосили Данілова, Гройсмана, Авакова та Клімкіна

6 Травня 2024 13:37
читать на русском →
мвс, рф
Олексій Данілов / Getty Images

МВС РФ оголосило в розшук колишніх очільників Кабінету міністрів, МВС і МЗС України – Володимира Гройсмана, Арсена Авакова й Павла Клімкіна. Крім того, у розшук оголошений ексголова Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Про це повідомляє “Настоящее время” із посиланням на базу даних російського МВС.

Росія розшукує Гройсмана та Клімкіна за статтями Кримінального кодексу, які не уточнюються. Зазначається, що в квітні слідчий комітет РФ звинуватив колишніх високопосадовців у “здійсненні обстрілів та інших злочинів на Донбасі”. Водночас у цій справі фігурував колишній міністр інформаційної політики Юрій Стець (2014-2019) – він також розшукується за неназваною статтею.

Данілова й Авакова Росія розшукує за невказаною статтею Кримінального кодексу.

Також Росія оголосила в розшук ексголовнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака та екскерівника антитерористичного центру при СБУ Василя Крутова.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Травня 2024 14:27

В угорському уряді заявили, що не будуть “відправляти на смерть” українських чоловіків-біженців
6 Травня 2024 13:52

ДПСУ затримали 44-річного жителя Золотоноші, переодягненого в жінку, який хотів потрапити до Румунії
6 Травня 2024 12:55

Група неповнолітніх намагалися переправити до Румунії п’ятьох чоловіків
6 Травня 2024 12:13

Кабмін оприлюднив зарплати топ-чиновників 
6 Травня 2024 10:54

Окупанти вдарили по селу на Харківщині: знищена ціла вулиця
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
усі думки