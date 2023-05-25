Російська ядерна зброя перебуватиме у Білорусі

Міністри оборони РФ та Білорусі Сергій Шойгу та Віктор Хренін підписали документи про утримання російської нестратегічної ядерної зброї на території Білорусі, повідомила прес-служба оборонного відомства у Мінську.

У заяві зазначається, що Білорусь зацікавлена у подальшому розвитку стратегічних союзницьких відносин із Росією у військовій сфері.

Розміщуючи нестратегічну ядерну зброю в Білорусі, Москва не передає її до сусідніх країн, контроль над нею та рішення про застосування залишається за РФ, заявив у свою чергу Шойгу.