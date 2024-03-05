Російська пропаганда запустила фейк, нібито з Харкова евакуюють держустанови

Насправді Харківська ОВА не оголошувала жодну “евакуацію” з міста. Інформації немає ні на офіційній сторінці, ні на сторінках міськради.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

“Українська влада вивозить з Харкова архіви та експонати, до евакуації готуються державні установи міста. Це пов’язано із загрозою приходу в місто російських військ”, – пишуть прокремлівські ресурси.

“Подібної інформації немає і в каналах комунікації вищого керівництва країни. До того ж, зараз Харкову не загрожує прихід окупаційних російських військ, адже Сили оборони України роблять усе можливе, щоб не дати ворогу жодного шансу”, – пише Spravdi.