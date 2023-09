Російська “бензинова криза” вдарить по інших країнах – британська розвідка

Розвідка Великої Британії прокоментувала рішення уряду Росії зупинити майже весь експорт дизельного палива і бензину, щоб стабілізувати внутрішні ринки.

Як заявили в розвідці, цей крок майже напевно ще більше обмежить поставки на світовому ринку і, ймовірно, матиме найбільший вплив на країни, які зараз залежать від поставок палива з Росії.

«Останніми тижнями російські покупці, швидше за все, відчували локальну нестачу бензину і дизельного палива. Нестача навряд чи є прямим наслідком війни. Ймовірно, вона спричинена низкою факторів, включаючи короткострокове збільшення попиту в сільськогосподарському секторі, щорічне літнє обслуговування нафтопереробних заводів і привабливі ціни на експорт», – йдеться в повідомленні.

