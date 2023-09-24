Економіка

Російська “бензинова криза” вдарить по інших країнах – британська розвідка

24 Вересня 2023 09:39
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розвідка британії

Розвідка Великої Британії прокоментувала рішення уряду Росії зупинити майже весь експорт дизельного палива і бензину, щоб стабілізувати внутрішні ринки.

Як заявили в розвідці, цей крок майже напевно ще більше обмежить поставки на світовому ринку і, ймовірно, матиме найбільший вплив на країни, які зараз залежать від поставок палива з Росії.

«Останніми тижнями російські покупці, швидше за все, відчували локальну нестачу бензину і дизельного палива. Нестача навряд чи є прямим наслідком війни. Ймовірно, вона спричинена низкою факторів, включаючи короткострокове збільшення попиту в сільськогосподарському секторі, щорічне літнє обслуговування нафтопереробних заводів і привабливі ціни на експорт», – йдеться в повідомленні.

21 вересня уряд Росії запровадив тимчасові обмеження на експорт автомобільного бензину та дизельного палива для «стабілізації цін на внутрішньому ринку».


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