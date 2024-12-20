Кримінал

Російська атака дронами спричинила масштабну пожежу на Київщині
20 Грудня 2024 08:44
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атаки ворога, київ
Наслідки атаки / Telegram

У ніч на 20 грудня російські окупанти атакували Київську область дронами, внаслідок чого сталося загоряння складських приміщень у Бориспільському районі.

Про це повідомляє ДСНС у Telegram.

 “О 00:50 внаслідок чергової ворожої атаки безпілотників на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 000 м².”

На місці працюють 72 рятувальники та 24 одиниці техніки. Залучено спеціалізовану техніку з Києва, аеропорту “Бориспіль”, пожежні команди місцевих служб, пожежний потяг Південно-Західної залізниці та автомобілі для підвозу води від місцевих органів влади.

О 4:05 пожежу локалізували, тривають роботи з її повної ліквідації.
 Загиблих та постраждалих немає.


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