Російська атака дронами спричинила масштабну пожежу на Київщині

У ніч на 20 грудня російські окупанти атакували Київську область дронами, внаслідок чого сталося загоряння складських приміщень у Бориспільському районі.

Про це повідомляє ДСНС у Telegram.

“О 00:50 внаслідок чергової ворожої атаки безпілотників на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 000 м².”

На місці працюють 72 рятувальники та 24 одиниці техніки. Залучено спеціалізовану техніку з Києва, аеропорту “Бориспіль”, пожежні команди місцевих служб, пожежний потяг Південно-Західної залізниці та автомобілі для підвозу води від місцевих органів влади.

О 4:05 пожежу локалізували, тривають роботи з її повної ліквідації.

Загиблих та постраждалих немає.