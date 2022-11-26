Кримінал

Російська армія завдала удару по Часовому Яру, троє постраждалих

26 Листопада 2022 17:07
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війна

Російська армія завдала удару по Часовому Яру в Донецькій області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко і закликав жителів регіону евакуюватися.

“Не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по цивільних на Донеччині. Прилетіти може будь-куди і будь-коли. Залишатися в області — небезпечно!”, – написав Кириленко у своєму телеграм-каналі.

У місті пошкоджено кілька будівель, троє людей отримали поранення.

Це не перший удар по городу, де до війни мешкало 10 тис людей.

У липні російська армія завдала ракетного удару по Часовому Яру, в результаті якого загинуло понад 45 людей. Тоді міноборони Росії стверджувало, що було знищено “пункт розташування 118-ї бригади територіальної оборони ЗСУ” та “понад 300 націоналістів”.


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