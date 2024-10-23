Російська армія вдарила по Черкасах: є влучання 

23 жовтня армія рф атакувала Черкаську область дронами, в результаті чого було пошкоджено автовокзал та приватне підприємство у Черкасах, житловий будинок, гараж і автомобілі.

Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.

“З ночі наша Черкащина була під ворожим прицілом. Силами ППО, наших мобільних вогневих груп і РЕБ-протидії знищено 6 ударних БпЛА. Однак маємо і влучання”.

За словами Табурця, у Черкаському районі загарбники цілили по об’єктах інфраструктури.

“Завдані збитки встановлюємо. Зокрема, пошкоджено будівлю цілком цивільного автовокзалу в обласному центрі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено адмінбудівлю приватного підприємства та автівки”, – повідомив голова ОВА.

У Золотоніському районі уламки російського дрона пошкодили дах приватного будинку, а в Уманському – приватний гараж і кілька авто.

За словами Табурця, минулося без постраждалих, обстеження території триває.