Кримінал

Російська армія обстріляла три райони Харківської області, дві людини поранено Минулої доби ворог продовжував терор мирного населення прифронтових населених пунктів Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області. Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, у Куп’янську обстрілами пошкоджено 2 п’ятиповерхових багатоквартирних будинки, 7 приватних домоволодінь. Поранення отримали 41-річний чоловік та жінка 65 років. У Вовчанську Чугуївського району від обстрілів постраждала будівля Центральної районної лікарні, пошкоджено 7 приватних будинків. У смт Білий Колодязь Вовчанської громади пошкоджено 3 приватних будинки та об’єкт цивільної промисловості. Поділитися:



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