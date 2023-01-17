Кримінал

Російська армія обстріляла три райони Харківської області, дві людини поранено

17 Січня 2023 08:38
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хова

Минулої доби ворог продовжував терор мирного населення прифронтових населених пунктів Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, у Куп’янську обстрілами пошкоджено 2 п’ятиповерхових багатоквартирних будинки, 7 приватних домоволодінь. Поранення отримали 41-річний чоловік та жінка 65 років.

У Вовчанську Чугуївського району від обстрілів постраждала будівля Центральної районної лікарні, пошкоджено 7 приватних будинків.

У смт Білий Колодязь Вовчанської громади пошкоджено 3 приватних будинки та об’єкт цивільної промисловості.


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