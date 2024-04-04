Російська армія майже повністю відновилась, – Держдеп США

Росія відновила свої збройні сили після величезних втрат під час вторгнення в Україну, заявив представник Державного департаменту США Курт Кемпбелл.

Про це повідомляє Defence News.

“Ми оцінили протягом останніх кількох місяців, що Росія майже повністю відновилася у військовому плані”, – заявив Кемпбелл.

Однак зазначається, що оцінка Кемпбелла суперечить оцінці Пентагону та американських союзників у Європі.

Наприкінці минулого місяця на зустрічі країн, які підтримують Україну, міністр оборони Ллойд Остін заявив, що Росія зазнала понад 315 000 втрат під час війни. Після скорочення американської допомоги, що призвело до нестачі боєприпасів на лінії фронту в Україні, російські війська просунулися вперед. Але це також дорого коштувало, заявляють у Пентагоні.

В інтерв’ю на початку цього року голова комітету національної безпеки Литви оцінив, що Росії знадобиться від п’яти до семи років, щоб відновити свої сили.

Росія різко збільшила витрати на оборону з 2022 року — до 6% національного ВВП у бюджеті на 2024 рік. Це зростання є частиною більш масштабних зусиль Кремля, спрямованих на переведення своєї економіки, і зокрема оборонної промисловості, на військові рейки.

За даними видання, частково країні-агресорці вдається це завдяки підтримці Китаю, а також Північної Кореї та Ірану.

Кемпбелл та ще один високопоставлений представник адміністрації, який говорив з журналістами на умовах анонімності, заявили, що Китай допоміг Росії “пережити” економічні і військові невдачі за останні два роки.

“Ми дійсно бачимо, що Китай почав допомагати відновлювати російську оборонно-промислову базу, по суті, відновлюючи торгівлю з європейськими партнерами, яка припинилася після вторгнення Росії”, — сказав посадовець.