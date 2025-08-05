Родини загиблих та зниклих безвісти захисників отримуватимуть інформацію швидше, — Міноборони

Міністерство оборони України оновило процедуру оформлення інформації про військових, які загинули, зникли безвісти або потрапили в полон. Нові правила дозволять військовим частинам швидше реагувати на критичні події та оперативно інформувати родини без зайвої бюрократії.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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Міністерство оборони України спростило роботу військових частин під час документального оформлення випадків смерті (загибелі), захоплення в полон, зникнення безвісти військових під час бойових дій.

Відтепер військовим частинам не потрібно проводити службове розслідування, якщо відсутні ознаки правопорушення — командир має право самостійно видати наказ про обставини події.

Відповідні зміни затверджено новим наказом, розробленим Головним управлінням захисту прав військовослужбовців. Документ доповнює Інструкцію з організації обліку особового складу Міноборони та впорядковує обмін інформацією між військовими частинами, територіальними центрами комплектування й родинами.

У Міноборони зазначають, що це рішення має пришвидшити інформування близьких, зменшити кількість технічних помилок і полегшити роботу штабів.