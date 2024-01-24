Економіка

РНБО ухвалила рішення після скарг щодо тиску на бізнес — Зеленський

24 Січня 2024 07:28
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рнбо, бізнес, зеленський

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) ухвалила рішення щодо економічної безпеки під час воєнного стану, пов’язане з тиском на український бізнес. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вівторок, 23 січня.

За словами президента, буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, до якої увійдуть відомі представники бізнесу різних галузей.

Також прийнято рішення щодо змін у роботі Бюро економічної безпеки та деяких законів, щоб «максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на білий, легальний бізнес», сказав Зеленський. Уряд має напрацювати відповідні законодавчі зміни.

Президент повідомив, що РНБО запровадила мораторій на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу компаній, терміном на три місяці.

«Чітко визначені кроки, які допоможуть і українським підприємцям, і державним інституціям вирішити увесь той комплекс проблем, про який багато говорилося цими тижнями», — прокоментував Зеленський.

Водночас президент закликав підприємців виконати «свою частину домовленостей» — платити податки, працювати легально та не співпрацювати з країною-агресором.


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