Кримінал

Різанина в Китаї: студент убив 8 осіб, ще 17 поранив
16 Листопада 2024 19:18
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вбивство, китай
Ілюстративне фото / Фото Getty Images

Вісім людей загинули і 17 дістали поранення внаслідок нападу на кампус університету в місті Ісін на сході Китаю, передає CNN із посиланням на заяву місцевої поліції.

Нападником був колишній студент, який нещодавно провалив іспит і не отримав атестат про закінчення навчання. Його затримано.

Інших подробиць поліція не повідомила.

Це не перший напад із ножем у Китаї за останні місяці. У жовтні 50-річний чоловік скоїв аналогічний напад біля будівлі початкової школи в Пекіні. Він поранив п’ятьох людей, зокрема трьох дітей.

У вересні злочинець із ножем напав на відвідувачів супермаркету в передмісті Шанхаю, тоді загинули троє людей і 15 дістали поранення.


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