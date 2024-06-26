Суспільство

Рівень довіри до Зеленського знизився до 54% (опитування)
26 Червня 2024 16:32
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опитування
Участь президента Володимира Зеленського в урочистостях з нагоди випуску офіцерів Національного університету оборони / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський продовжує очолювати рейтинг довіри українців, але цей рівень падає. Рівень довіри до президента знизився за пів року з 69% до 54%. Водночас недовіра до Зеленського виросла до 38% проти 24,5% порівняно з опитуванням у січні 2024 року.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Центра Разумкова.

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма (відповідно 46% і 32,5%), міністра закордонних справ Дмитра Кулеби (відповідно 43% і 35,5%) та очільника Служби безпеки України Василя Малюка (відповідно 38% і 25%).

Серед політиків, посадовців та громадських діячів більшість опитаних українців не довіряють лідерці Батьківщини Юлії Тимошенко (80%), колишньому позаштатному раднику голови Офісу президента Олексію Арестовичу (80%) та нардепу від забороненої Опозиційної платформи – За життя Юрію Бойку (77%).

Більшість опитаних не довіряють також народній депутатці Мар’яні Безуглій (68%), п’ятому президенту Петру Порошенку (67%), очільнику ОП Андрію Єрмаку (64%), спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку (64%), голові фракції Слуги народу в ВРУ Давиду Арахамії (62%) та прем’єр-міністру Денису Шмигалю (57%).

Загалом серед соціальних інститутів українці найбільше довіряють:

  • ЗСУ;
  • волонтерським організаціям;
  • добровольчим загонам;
  • ДСНС;
  • Нацгвардії.

Опитування проводила соціологічна служба Центру Разумкова 6-12 червня за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку. Методом face-to-face опитали 2016 людей віком від 18 років, що проживають на підконтрольних державі територіях.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.


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