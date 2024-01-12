У п’ятницю, 12 січня, прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак прибув до Києва.

Як повідомляв уряд Британії, під час своєї поїздки до України, Сунак оголосить про новий пакет військової допомоги. Британія надасть 2,5 млрд фунтів стерлінгів (3,19 млрд доларів) у 2024-2025 роках. Зокрема 200 млн фунтів стерлінгів (255 млн доларів) будуть витрачені на:

розвідувальні безпілотники;

ударні безпілотники;

морські дрони дальньої дії.

У тому ж числі Сунак оголосить про надання гарантій безпеки й підпише з президентом України угоду про співпрацю у сфері безпеки, яка передбачає обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю.

Серед іншого: