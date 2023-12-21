РФ зірвала контракт на постачання Україні літаків

Росіяни використали дипломатичний тиск в неназваній країні, щоб зірвати контракт на постачання Україні літаків.

Про це розповів директор “Української бронетехніки” Владислав Бельбас в інтерв’ю ЕП.

За його словами, компанія почала домовлятись про купівлю винищувачів в однієї з країн “на іншому кінці планети”. Міноборони підтвердило, що літаки потрібні, а продавець був готовий їх продати. Однак один з внутрішніх листів про цю угоду потрапив до рук росіян.

“Дуже скоро представник російського посольства в цій країні почав ходити із цим листом і погрожувати місцевим чиновникам, що Росія прикриє для цієї країни якісь проєкти. У підсумку угода зірвалась, бо країна-постачальник передумала пропонувати ці винищувачі”, – зазначив Бельбас.