РФ завдала ракетного удару по місту Балаклія на Харківщині: горить будинок, загинула жінка

З окупованої території в Україну повернули двох юнаків, яким росіяни вже вручили повістки

Окупанти вдарили по підстанції у Славутичі: місто без світла й води

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання ракети в землю поряд з пʼятиповерховим житловим будинком. Спалахнула пожежа в одній із квартир. Також горить припаркований автомобіль.

Зазнали поранень 79, 78 та 60-річна жінки. Всіх постраждалих доправили до лікарні. Також гострої реакції на стрес зазнала 88-річна жінка.

Сьогодні, 1 жовтня, близько 19:05, російські військові вдарили ракетою по місту Балаклія Харківської області. Внаслідок атаки загинула 70-річна жінка.