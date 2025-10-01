        Суспільство

        РФ завдала ракетного удару по місту Балаклія на Харківщині: горить будинок, загинула жінка

        Галина Шподарева
        1 Жовтня 2025 20:11
        Рятувальники Харківщини / Фото: ДСНС
        Сьогодні, 1 жовтня, близько 19:05, російські військові вдарили ракетою по місту Балаклія Харківської області. Внаслідок атаки загинула 70-річна жінка.

        Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        Зазнали поранень 79, 78 та 60-річна жінки. Всіх постраждалих доправили до лікарні. Також гострої реакції на стрес зазнала 88-річна жінка.

        За попередньою інформацією, зафіксовано влучання ракети в землю поряд з пʼятиповерховим житловим будинком. Спалахнула пожежа в одній із квартир. Також горить припаркований автомобіль.

        На місці працюють підрозділи ДСНС та медики.


