РФ застосувала балістику, крилаті ракети й понад 300 дронів — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про перші звіти щодо наслідків російського масованого удару по Україні. Найбільш складна ситуація наразі залишається в Києві, де значна кількість житлових будинків без опалення.

Про це Зеленський написав у соцмережах.

За його словами, наслідки російського удару фіксують у Києві та Київській області, на Вінниччині, Дніпропетровщині, Одещині, у Запоріжжі, Полтавській і Сумській областях, а також в інших регіонах. Усюди працюють ремонтні бригади, підрозділи ДСНС України та всі необхідні служби.

Рятувальники ліквідовують наслідки комбінованої атаки / Фото ДПСУ

Президент зазначив, що під час атаки Росія застосувала значну кількість балістичних і крилатих ракет, а також понад 300 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони відпрацювали по суттєвій кількості цілей. Зеленський наголосив, що за добу до цього удару Україна отримала необхідні ракети для ППО, що суттєво допомогло під час відбиття атаки.

Він підкреслив, що кожен пакет військової підтримки має значення, а ракети для систем Patriot, NASAMS та інших засобів ППО є критично необхідними для захисту життя людей. За його словами, пряме завдання української дипломатії — забезпечити достатню кількість засобів протиповітряної оборони, і партнери не мають підводити Україну в цьому питанні.

Зеленський повідомив, що у форматі спеціального енергетичного селектора буде визначено повні деталі щодо наслідків атаки та необхідні ресурси для відновлення постачання електрики, тепла й води. Він наголосив, що всі українські посадовці та відповідальні за роботу державних інституцій, обласної й місцевої влади та енергетичних компаній мають бути в Україні, працювати з громадами та допомагати людям стабілізувати ситуацію.