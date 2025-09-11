РФ запустила по Україні 66 безпілотників: як відпрацювала ППО

У ніч на 11 вересня, починаючи з 21:00 10 вересня, Росія запустила по Україні 66 ударних БпЛА Shahed, “Гербера” та безпілотників інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ. Понад 50 із цих дронів було ідентифіковано як “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 62 ворожі БпЛА, зокрема Shahed, Гербера та дрони інших типів, на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання чотирьох ударних БпЛА на трьох локаціях.