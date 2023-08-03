Суспільство

РФ залучає студентів для пропагандистської роботи на ТОТ

3 Серпня 2023 07:34
читать на русском →
рф, пропаганда

Російські окупанти звозять студентів з РФ для пропагандистських заходів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національно спротиву.

Росіяни створили “студентські трудові загони”, які існують переважно в пропагандистських відео й сформовані з росіян. Загони “працюють” у зруйнованих окупантами містах – Лисичанськ, Маріуполь, Сєвєродонецьк.

“Ті ж гастролери з РФ проводять у захоплених містах семінари та “молодіжні форуми”, за підтримки “росмолоді” (“Росмолодежь” — ред.) – окупаційної структури, яка займається децентралізацією “молодіжних рухів”, більшість яких мімікрують під волонтерські”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією підпілля на ТОТ Криму російське військово-політичне керівництво впроваджує заходи для посилення системного інформаційно-пропагандистського впливу на молодь.

Зокрема окупанти провели форум молодих спеціалістів “Путь Победы. Zеркало»” за участю понад 120 учнів з підконтрольних окупантам ВНЗ окупованого півострову, а також представників російських окупаційних військ зі складу ЗС РФ, МВС, МНС та прокуратури.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
3 Серпня 2023 07:08

Київ знову атакували Шахеди: ППО знищила півтора десятка цілей

2 Серпня 2023 19:17

На Бахмутському напрямку ворог намагається відновити втрачені позиції, – Генштаб
2 Серпня 2023 19:01

Зеленський провів екстрену зустріч із українськими дипломатами
2 Серпня 2023 18:33

Росіяни убили щонайменше 10 749 цивільних – ОГП
2 Серпня 2023 17:26

Військком на Закарпатті змушував солдат будувати його маєток

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

усі думки