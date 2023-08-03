РФ залучає студентів для пропагандистської роботи на ТОТ

Російські окупанти звозять студентів з РФ для пропагандистських заходів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національно спротиву.

Росіяни створили “студентські трудові загони”, які існують переважно в пропагандистських відео й сформовані з росіян. Загони “працюють” у зруйнованих окупантами містах – Лисичанськ, Маріуполь, Сєвєродонецьк.

“Ті ж гастролери з РФ проводять у захоплених містах семінари та “молодіжні форуми”, за підтримки “росмолоді” (“Росмолодежь” — ред.) – окупаційної структури, яка займається децентралізацією “молодіжних рухів”, більшість яких мімікрують під волонтерські”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією підпілля на ТОТ Криму російське військово-політичне керівництво впроваджує заходи для посилення системного інформаційно-пропагандистського впливу на молодь.

Зокрема окупанти провели форум молодих спеціалістів “Путь Победы. Zеркало»” за участю понад 120 учнів з підконтрольних окупантам ВНЗ окупованого півострову, а також представників російських окупаційних військ зі складу ЗС РФ, МВС, МНС та прокуратури.