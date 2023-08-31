РФ вимушена посилювати ППО в аеропортах через атаку дронів – британська розвідка

Росія буде змушена посилювати протиповітряну оборону на своїх аеродромах для протидії атакам безпілотників, які їх успішно атакували в ніч з 29 на 30 серпня, вважає британська розвідка.

Про це повідомляється у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 31 серпня.

Розвідка зазначила, що в ніч з 29 на 30 серпня на території Росії сталося до п’яти окремих атак дронами-камікадзе, що стало найбільшою атакою на території РФ за час повномасштабної війни.

“Про вибухи повідомляли у Москві, Брянську, Рязані та на повітряній базі Пскова поруч з естонським кордоном. Удар по Пскову, ймовірно, пошкодив кілька військово-транспортних літаків. Всього за серпень 2023 року у Росії було 25 окремих атак дронами, майже точно здійснених за допомогою безпілотників “в один кінець”, – зазначає розвідка.

Аналітики зазначають, що багато з дронів досягли своїх цілей, що може означати, що російська протиповітряна оборона має труднощі з виявленням і знищенням таких повітряних цілей.

“Росія, ймовірно, переплановує організацію ППО у зоні між Україною та Москвою, щоб краще реагувати на ці атаки”, – зазначають в огляді.

Після попередніх випадків, коли атаки на російські військові аеропорти пошкоджували літаки, РФ почала роззосереджувати літаки по різних місцях. Проте останні удари в Сольцях і Пскові свідчать, що безпілотники мають значну дальність і далі убезпечуватись за допомогою роззосередження буде непросто.

“Росії, мабуть, доведеться розглянути розгортання додаткових систем ППО на аеродромах, де вона бачить ризик атак безпілотниками”, – підсумовує розвідка Британії.