Політика

РФ втратила в Україні щонайменше половину своїх десантників – британська розвідка

6 Серпня 2023 12:31
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розвідка британії, втрати ворога

РФ втратила щонайменше половину бійців своїх елітних десантних військ, яких у 2022 році відправили на війну в Україні.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у X.

Йдеться про щонайменше 15 тисяч російських військових.

“Щорічне святкування Дня Повітряно-десантних військ (ПДВ) РФ 2 серпня 2023 року було затьмарене очевидно несанкціонованим оприлюдненням масштабів втрат серед елітних військ в Україні”, – йдеться у повідомленні.

Так, у своєму зверненні головнокомандувач десантних військ РФ генерал-полковник Михайло Теплінський повідомив, що 8500 десантників отримали поранення та згодом повернулися в стрій або взагалі відмовилися залишити лінію фронту.

Це відео швидко видалили з офіційних каналів Міноборони РФ. Натомість Теплінський так і не сказав скільки російських десантників було вбито чи серйозно поранено під час війни в Україні.

“Однак екстраполяція даних Теплінського підтверджує думку, що принаймні 50 відсотків з 30 000 десантників, які були направлені в Україну у 2022 році, були вбиті або поранені”, – зауважується в дописі.


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