РФ від початку року втратила 112,5 тисяч військових, – Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що отримав дані російських втрат у війні проти України. Як повідомляє американський лідер, з початку 2025 року РФ втратила 122 500 солдатів, тоді як втрати України становлять близько 8 тисяч.

За його словами, лише у липні на війні з Україною загинули 20 тисяч російських солдатів.

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Відповідну заяву він зробив на платформі Truth Social.

“Це дуже багато непотрібних жертв! Це війна, якої не мало б бути. Це — війна Байдена, а не “війна Трампа”. Я тут лише для того, щоб спробувати зупинити її!” — написав політик.

Він також згадав про загибель українських цивільних унаслідок російських обстрілів, хоча зазначив, що їх менше, ніж військових.