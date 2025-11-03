РФ вдарила по Україні 12 ракетами та 138 БпЛА: як відпрацювала ППО

У ніч на 3 листопада, починаючи з 19:00 2 листопада, РФ запустила по Україні 12 ракет різних типів та 138 безпілотників. Одну ракету та 115 БпЛА вдалося знешкодити.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Сьогодні Росія атакувала трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 “Кинджал” із повітряного простору Липецької області, чотирма балістичними ракетами “Іскандер-М” із ТОТ АР Крим та п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської області. Також окупанти запустили по Україні 138 ударних БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, з яких близько 80 були ідентифіковані як “шахеди”.

Реклама

Реклама

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено одну аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал” та 115 дронів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.