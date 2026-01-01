        Суспільство

        У новорічну ніч РФ запустила по Україні 205 БпЛА, з яких 176 вдалося знешкодити

        Галина Шподарева
        1 Січня 2026 08:47
        Мобільна вогнева група / Фото: 22 ОМБр
        У ніч на 1 січня 2026 року, починаючи з 18:00 31 грудня 2025 року, росіяни запустили по Україні 205 ударних БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотники інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово; Чауда, Гвардійське (ТОТ АР Криму), ТОТ Донецьк. Близько 130 із них ‘’шахеди”.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 176 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях.


