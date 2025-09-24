        Суспільство

        РФ вдарила по енергооб’єкту у Харкові: без світла залишилися 80 тис. абонентів

        Галина Шподарева
        24 Вересня 2025 09:30
        Харківські енергетики на місці обстрілу / Фото архівне: Харківобленерго
        24 вересня у Харкові внаслідок масованої атаки безпілотників на енергетичний обʼєкт були знеструмлені споживачі Холодногірського району.

        Про це повідомили в АТ “Харківобленерго”.

        Тимчасово без світла залишилося близько 80 тисяч точок обліку побутових та юридичних абонентів, з яких понад 50 тисяч вже заживлено.

        “Територія знеструмлення по периметру обмежена вулицями Велика Панасівська, Євгена Котляра, Ніжинська, Сіриківська, Бориса Шрамка”, – уточнили енергетики.

        Фахівці “Харківобленерго” розпочали ремонтні роботи відразу після забезпечення безпекових умов. На поточний час без електрики залишаються близько 30 тисяч споживачів. Відновлення електропостачання триває.


