РФ вдарила по енергооб’єкту у Харкові: без світла залишилися 80 тис. абонентів

24 вересня у Харкові внаслідок масованої атаки безпілотників на енергетичний обʼєкт були знеструмлені споживачі Холодногірського району.

Про це повідомили в АТ “Харківобленерго”.

Тимчасово без світла залишилося близько 80 тисяч точок обліку побутових та юридичних абонентів, з яких понад 50 тисяч вже заживлено.

“Територія знеструмлення по периметру обмежена вулицями Велика Панасівська, Євгена Котляра, Ніжинська, Сіриківська, Бориса Шрамка”, – уточнили енергетики.

Фахівці “Харківобленерго” розпочали ремонтні роботи відразу після забезпечення безпекових умов. На поточний час без електрики залишаються близько 30 тисяч споживачів. Відновлення електропостачання триває.