Політика

“РФ та ХАМАС – однакове зло” – Зеленський

9 Жовтня 2023 14:06
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Президент України Володимир Зеленський закликав НАТО об’єднатися задля боротьби з тероризмом і зазначив, що тактика ХАМАС в Ізраїлі така ж, як і тактика Росії, яку та використовує проти України.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на відеозвернення Зеленського до засідання Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені.  

“Те саме зло, і єдина різниця полягає у тому, що це – терористична організація, яка атакувала Ізраїль, а тут – терористична держава, яка напала на Україну”.

Він нагадав, що ізраїльські журналісти, які були в Україні та стали свідками наслідків звірств Росії, зараз бачать те ж саме в їхній рідній країні.

Зеленський також пов’язав Іран з вторгненням в Україну і з нападом на Ізраїль. 

За його словами, Іран “не може сказати, що він не має нічого спільного з тим, що відбувається в Україні”, якщо він продає безпілотники Shahed Росії, і що він не може стверджувати, що “не має нічого спільного з тим, що відбувається в Ізраїлі”, якщо його офіційні особи заявляють про підтримку ХАМАС.

“Як далеко може зайти таке зло? Не далі, ніж ми йому дозволимо. Наша єдність повинна та може зупинити зло. Наше бажання до миру, а не їхнє бажання крові має визначати, як живе світ. Наші правила, які ґрунтуються на міжнародному праві, а не їхні спроби зробити смерть правилом”.

Натякаючи на ситуацію у США, Зеленський сказав, що “зараз не час йти з міжнародної арени у внутрішні суперечки. Не час ізолюватися. Не час мовчати або вдавати, що терор на одному континенті не впливає на глобальні справи”.

“Європа має бути активною. США повинні бути активними. Китай, Індія, арабські держави повинні відчути, як багато може розвалитися, якщо вони дозволять терористам досягнути їхніх цілей.

Туреччина, Бразилія і вся Латинська Америка, Японія, Австралія, Канада, африканські держави, центральноазійські держави, Корея, Пакистан, Індонезія, Кариби, тихоокеанські держави – кожен повинен бути активним на захист життя та міжнародного права. Ми не повинні дати терору ні шансу”, – наголосив Зеленський.


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