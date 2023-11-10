РФ припинила угоду з Японією про ліквідацію скороченої ядерної зброї

Уряд Росії припиняє дію угоди з урядом Японії про співробітництво з метою ліквідації ядерної зброї, що підлягає скороченню.

Про це повідомляє розпорядження уряду.

«Припинити дію угоди між урядом РФ та урядом Японії про співпрацю з метою сприяння в галузі ліквідації ядерної зброї, що підлягає скороченню в РФ, і створення Комітету зі співпраці з цією метою, підписаної в Токіо 13 жовтня 1993 року», – йдеться у розпорядженні, підписаному прем’єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним.

МЗС Росії доручено повідомити японську сторону про ухвалене рішення.

Метою угоди було сприяння безпечній ліквідації ядерних озброєнь, які Москва мала скорочувати відповідно до двосторонніх або багатосторонніх договорів, а також своїх односторонніх рішень. Для цього було створено спеціальний комітет – у рамках нього Москва та Токіо визначали пріоритетні напрямки такої взаємодії, обмінювалися інформацією та результатами досліджень, розробляли конкретні програми співробітництва.