РФ погрожує Фінляндії через угоду з Америкою

До МЗС Росії 19 грудня викликали посла Фінляндії в Москві, якому заявили, що російська сторона “не залишить без відповіді” нарощування військового потенціалу НАТО на кордоні з РФ.

Про це повідомляє “Європейська правда” із посиланням на заяву офіційної представниці МЗС Росії Марії Захарової у зв’язку зі схваленням угоди про оборонне співробітництво між Фінляндією і США

Захарова заявила, що угода “загрожує безпеці Російської Федерації”, тому РФ вживе “необхідних заходів для протидії агресивним рішенням Фінляндії та її натовських союзників”.

Вона сказала, що фінська влада понесе відповідальність за “перетворення зони добросусідства в цьому регіоні на зону можливої конфронтації”.