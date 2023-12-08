Політика

РФ намагалася використати Майка Тайсона та Елайджу Вуда для дискредитації Зеленського — NYT

8 Грудня 2023 15:53
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росія

Кремлівські пропагандисти запустили масштабну кампанію з дискредитації президента України Володимира Зеленського, проте фахівці з Центру аналізу загроз Microsoft їх викрили.

Про це з посиланням на відповідний звіт пише The New York Times.

Як повідомляється, росіяни вирішили залучити до реалізації свого плану низку знаменитостей, використавши для цього сервіс Cameo, за допомогою якого можна за певну суму замовити персональне відеозвернення різних відомих людей.

За задумом, вони мали підігравати поширюваному РФ фейку про нібито «наркоманію» Зеленського.

Однак самі знаменитості при цьому абсолютно не усвідомлювали, у чому вони насправді беруть участь.

Так, у зірки Володаря перснів Елайджі Вуда російські провокатори замовили відео, на якому він закликає якогось «Володимира» звернутися по допомогу і пройти курс лікування від своєї «залежності».

«Сподіваюся, ви зможете отримати необхідну допомогу», — звернувся до нього актор, не знаючи, що пропаганда РФ зрештою викривить контекст його заклику у своїх інтересах, додавши в ролик відсилання до Зеленського та України.

Утім, задумка росіян не спрацювала, оскільки представник Вуда одразу ж заявив, що оприлюднене звернення не було адресоване Зеленському, і взагалі не має жодного стосунку до України, РФ або розв’язаної нею війни.

Водночас частиною плану росіян стали й інші знаменитості, чиї ролики, найімовірніше, також були використані у пропагандистських цілях без їхнього відома. Серед них, актори Дін Норріс, Джон Макгінлі, Прісцилла Преслі і Кейт Фленнері, а також музикант і продюсер Шаво Одаджян.

Крім того, було оприлюднено фейкове звернення до Зеленського легендарного боксера Майка Тайсона, для якого взагалі використали його старе і ніяк не пов’язане з усім цим відео.

Зі свого боку керівництво Cameo наголосило, що подібні ролики порушують правила спільноти.

У звіті Microsoft наголошується, що практично всі відео супроводжувалися російськими субтитрами і поширювалися через місцеві інформаційні ресурси та соцмережі, що говорить про те, що їхньою метою може бути як вплив на громадську думку за кордоном, так і на аудиторію у самій РФ.


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