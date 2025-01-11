Кримінал

Жахлива ДТП у Львівському районі: сімох людей травмовано
11 Січня 2025 12:45
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У Львівському районі внаслідок зіткнення легковика з автобусом травмовані семеро людей – поліцейські встановлюють обставини події / Фото Нацполіція
У Львівському районі внаслідок зіткнення легковика з автобусом травмовані семеро людей – поліцейські встановлюють обставини події / Фото Нацполіція

У Львівському районі внаслідок зіткнення легковика з автобусом травмовані семеро людей, повідомляє місцева поліція.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 січня, близько 19.30, на автодорозі «Куровичі-Рогатин» у селі Затемне Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Peugeot 3008, якою керував 36-річний житель Івано-Франківська, та автобуса Mеrcedes-Benz під керуванням 39-річного мешканця Львівського району.

Внаслідок ДТП водій легковика та шестеро пасажирів автобуса: жительки Львівського району віком 17, 18 і 41 рік, 67-річна львів’янка, 28-річний мешканець Львівського району та 48-річний житель Золочівського району – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.


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