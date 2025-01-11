FT: Нехай успіх Демі Мур на “Золотому глобусі” не вводить вас в оману

Перемога Мур сприймається як знак того, що Голлівуд більше не замикає жінок-зірок у собі. Але не будемо забігати наперед, пише оглядачка Financial Times Емма Джейкобс.

Минулих вихідних Демі Мур тріумфувала, отримавши «Золотий глобус» – свою першу значну нагороду в акторській кар’єрі, що охоплює понад чотири десятиліття, – за роль у фільмі «Субстанція», який рекламувався як сатира на зацикленість індустрії розваг на молодості та красі.

Мур грає Елізабет Спаркл, яка носить спандекс, звільняється з посади телевізійного фітнес-інструктора після того, як їй виповнилося 50 років, і її кар’єрі загрожує кінець, аж поки вона не відкриває таємничу «речовину», що обіцяє молодість. Прийнявши цю моторошну рідину, вона розколюється навпіл, створюючи свіжу версію себе, яку грає Маргарет Келлі, що привертає увагу керівників індустрії розваг і просуває її до зіркового статусу.

У своїй промові під час вручення нагороди Мур звернулася до теми фільму про виклики, які постають перед жінками в індустрії розваг. Тридцять років тому, за її словами, голлівудський продюсер відкинув її як «попкорн-актрису»: популярну, але не значущу. «Я купилася і повірила в це, і це роз’їло мене».

Кілька років тому вона досягла найнижчої точки, думаючи: «Можливо, це все, можливо, я закінчила. Я зробила те, що мала зробити». Але потім з’явився сценарій «Субстанції» – знак від «всесвіту», що її кар’єра «не завершена».

Ці настрої віддзеркалюють думку Памели Андерсон, персонаж якої в майбутній «Останній артистці» також бореться зі своєю професійною кончиною. Андерсон, найбільш відома тим, що бігає по залитих сонцем пляжах у червоному купальнику, розповіла журналу W, що до того, як вона отримала сценарій, вона «думала, що, можливо, ніколи не зніматимусь у фільмі по суті. Я трохи картала себе».

Без сумніву, розчарування цих двох актрис є відображенням індустрії, яка відводить привабливим жінкам особливе місце. (Хоча для такої нормальної людини, як я, життя попкорн-актриси виглядає досить непогано). Вигравши «Золотий глобус» за роль, яка залежить від її фізичної непривабливості, Мур наслідує традицію, коли гарні актори прагнуть здобути визнання критиків, виглядаючи похмурими або просто непоказними. Шарліз Терон отримала «Оскара» за роль серійної вбивці Ейлін Уорнос у фільмі «Монстр», як і Ніколь Кідман за протез носа у фільмі «Години», де вона стала Вірджинією Вульф.

Таких акторів, як і переможців, зазвичай називають модним, роздутим терміном «сміливі». Минулого року проти такого перебільшення виступила Кейт Вінслет, яка заявила, що їй набридло, що її хвалять за те, що вона не користується макіяжем або має середню, а не худорляву статуру. «Це не сміливість. Я не в Україні, я актор».

Перемога Мур у 62 роки – разом із «Золотим глобусом» 73-річної Джин Смарт за комедійний серіал «Хакери» – розглядається як знак того, що старші жінки нарешті отримують свою частку, навіть беручи на себе романтичні ролі (хтивих відьом) на противагу молодим чоловікам, і перевертаючи голлівудський троп. У новому фільмі «Крихітка» Кідман (57) грає керівника компанії, який вступає у фетишистський зв’язок зі стажером, якого грає Гарріс Дікінсон (28). Це лише один із нещодавніх фільмів за участю літніх жінок і молодих чоловіків. Минулого року Кідман зіграла у фільмі «Сімейна справа» з Заком Ефроном, а Енн Гетевей – у фільмі «Ідея про тебе» з Ніколасом Ґалітцайном. Пізніше цього року в новому фільмі про Бріджит Джонс Рене Зеллвегер закохається в чоловіка, молодшого за неї більш ніж на двадцять років.

Це певний зсув у порівнянні з фільмом 1967 року «Випускниця», в якому Енн Бенкрофт, виконавиця ролі спокусниці середнього віку місіс Робінсон, була лише на шість років старша за Дастіна Гоффмана, який зіграв Бенджаміна Бреддока. Образ сорокарічного Вуді Аллена, який цілується зі школяркою Меріел Гемінґвей на Мангеттені, переслідує мене донині.

Втім, не будемо забігати наперед. Я захоплююся Мур за те, що вона так довго протрималася в мінливій індустрії – вона, безумовно, здавалася набагато стійкішою, ніж Ендрю Маккарті в його документальному фільмі про когорту акторів, яких прозвали «Brat Pack» і які досягли повноліття в 1985 році завдяки фільмам «Клуб “Сніданок” і “Вогонь святого Ельма”. Але чи багато вона зіграла у «Субстанції», окрім того, що перетворилася з казкової на огидну за допомогою гнійничкових протезів?

Я ненавиділа цей фільм. Єдина причина, чому я додивилася його до кінця, полягала в тому, що мої супутники в кінотеатрі, здавалося, не відходили від своїх місць. Коли увімкнули світло, кожен з нас зізнався, що помилково вважав, ніби інші отримують задоволення.

Я відчувала зростаючий відчай з кожним кадром пружних стегон, блискучих губ і кремового кольору обличчя Куаллі. Стало неможливо відокремити сатиру на голлівудські стандарти краси від фетишизації.

Марта Лаузен, виконавча директорка Центру дослідження жінок на телебаченні та в кіно, каже, що гучні випадки з літніми героїнями «викривляють наші уявлення про те, як може змінюватися зображення жінок у медіа». П’ятдесят два відсотки героїв-чоловіків у 100 найкасовіших фільмах, за її даними, мають вік 40 років і старше, порівняно з 28 відсотками героїнь-жінок.

Роль Смарт у фільмі «Хакери» – Дебори Венс, комедійної актриси з Лас-Вегаса, яка пристосовується до мінливих почуттів, – це «єдиноріг», – каже Лаузен. «Надзвичайно рідкісний персонаж, який залишається амбітним у своєму третьому акті життя і досягає великого успіху». За це доводиться платити, як каже вигаданий комік своїй протеже: «Ти мусиш дряпатися і дряпатися, і це ніколи, бляха-муха, не закінчиться. І краще не стає, а тільки важче». Але це все ж краще, ніж ковтати бруд.