Майстерня на Харківщині: як прикордонники збирають FPV-дрони для боротьби з ворогом

На Харківщині прикордонники бригади “Гарт” облаштували майстерню для виробництва та ремонту дронів, пише Суспільне Харків.

Майстерня знаходиться неподалік від зони роботи підрозділу. Завдяки цьому, вони зменшують час, необхідний для ремонту та оновлення техніки пілотів, що дозволяє оперативно реагувати на потреби на фронті.

Всього дві години займає збір FPV-дрона, що дозволяє прикордонникам швидко відновлювати техніку. Як пояснив керівник майстерні, прикордонник “Шолдер”, такі дрони — це безпілотні літальні апарати, оснащені камерою, яка дозволяє пілоту бачити політ ніби “від першої особи”. Дрон здатний нести корисне навантаження до півтора кілограма.

Окрім збору нових дронів, в майстерні ремонтують пошкоджену техніку, зокрема, переобладнують БПЛА, які часто виходять з ладу через умови на фронті. “Час — це перевага”, — зазначає прикордонник, підкреслюючи, що завдяки локалізації майстерні ближче до фронту ремонти можна виконувати значно швидше, ніж на централізованих складах.

Прикордонник, який понад півроку служить у бригаді, раніше працював інженером у Києві і знайшов свою нову місію через сайт пошуку роботи. “Тут я почуваюся корисним, допомагаю хлопцям на передовій ефективніше знищувати ворога”, — говорить він.

Майстерня працює без перерви, оскільки кожен дрон, що допомагає у боротьбі з ворогом, є важливим кроком на шляху до перемоги. “Це буде довго і не просто, але нам вдасться”, — запевняє прикордонник.