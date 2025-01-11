Джуд Лоу зіграє роль Путіна у новому трилері

Британський актор Джуд Лоу погодився зіграти диктатора Володимира Путіна. Він приміряє роль президента РФ у політичному трилері “Чарівник Кремля” режисера Олів’є Ассайаса, пише Deadline.

Сюжет картини взятий з однойменної книги Джуліано да Емполі 2022 року, де розповідається про вигаданого чоловіка Вадима Баранова, який стає радником Путіна незадовго до його приходу до влади. Загалом художній фільм покаже, як у 1990-ті роки політтехнологи працювали в Росії. Сам Джуд Лоу каже, що поки не починав підготовку до знімань.

“Я кажу про роль невпевнено, тому що ще не почав працювати над нею. Словом, це можна порівняти зі сходженням на Еверест, коли стоїш біля підніжжя й, дивлячись угору, думаєш: “О Господи, що я сказав?” Часто я відчуваю це, коли кажу “так”. Я думав: “О Боже, як я збираюся це зробити?” Але в будь-якому разі маю розібратися”, – сказав актор.

До акторського складу також увійшли зірка “Бетмена” Пол Дано, Алісія Вікандер, актор “Похмілля у Вегасі” Зак Галіфіанакіс і Том Старрідж з фільму “Пісочний чоловік”.