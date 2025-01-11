Російський танкер тіньового флоту втратив керування біля берегів Німеччини

Біля берегів острова Рюген у Балтійському морі сталася надзвичайна подія з російським танкером Eventin, який відносять до тіньового флоту. Судно, що перевозить близько 99 000 тонн нафти, втратило керування через відмову електроживлення і двигуна.

За даними Norddeutscher Rundfunk, танкер ішов під панамським прапором із порту Усть-Луга в Ленінградській області до Єгипту. На борту перебували 24 члени екіпажу, евакуація не знадобилася. Однак сам вантаж становить серйозну екологічну небезпеку.

У Центральному командуванні з надзвичайних ситуацій на морі заявили, що конструкція судна залишається міцною, а витік нафти наразі виключено. Проте штормові умови ускладнюють буксирування танкера, яким займаються три спеціальні судна.

Міністр навколишнього середовища землі Мекленбург-Передня Померанія Тілло Бакхаус висловив стурбованість:

«Ми з тривогою спостерігаємо за діяльністю російського тіньового флоту. Ці судна несуть постійну загрозу для екології та нашої інфраструктури. Сподіваємося, що цього разу ми уникнемо серйозних наслідків».

Реакція федеральної влади Німеччини виявилася набагато жорсткішою. Глава МЗС Анналена Бербок нагадала про системні ризики, пов’язані з діяльністю Росії:

«Цей інцидент – ще один доказ, що Росія загрожує європейській безпеці не тільки своєю війною проти України, а й діями на морі: обірваними кабелями, глушилками GPS, а тепер і напівзакинутими танкерами».

Аварія Eventin може відновити дискусії про заборону проходу танкерів тіньового флоту через данські протоки. Цю ідею обговорювали в Данії 2023 року, але поки що вона не набула розвитку.

Згідно з даними Greenpeace, Eventin уже не раз ставав об’єктом уваги екологів через небезпечні операції з перевалки нафти. Очікується, що танкер буде відбуксирований в один із найближчих портів – Росток, Свіноуйсьце або інший.