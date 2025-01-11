Байден продовжив програму Тимчасового захищеного статусу для біженців

Цей крок дозволить сотням тисяч людей із Судану, України, Сальвадору та Венесуели тимчасово залишитися в країні.

Адміністрація Байдена продовжила термін дії програми захисту від депортації для сотень тисяч людей із Судану, України, Сальвадору та Венесуели, що робить практично неможливим для обраного президента Дональда Трампа швидко позбавити їх цих пільг, коли він вступить на посаду, пише The New York Times.

Продовження тимчасового захищеного статусу (TPS), як називається програма, дає змогу іммігрантам залишатися в країні з дозволом на роботу і захистом від депортації ще 18 місяців після закінчення терміну дії їхнього нинішнього захисту навесні. Наприкінці минулого року державний секретар Антоні Дж. Блінкен у серії листів рекомендував продовжити термін дії програми.

Протягом десятиліть демократичні та республіканські адміністрації призначали захист для громадян країн, яких вважають небезпечними для повернення. Президент Байден розширив коло осіб, які можуть отримати цей статус, оскільки в Україні почалася війна, а такі країни, як Венесуела та Гаїті, охопила нестабільність.

«Ці статуси ґрунтуються на ретельному аналізі та міжвідомчій співпраці, щоб гарантувати, що люди, які постраждали від екологічних катастроф і нестабільності, отримають необхідний захист і продовжать робити значущий внесок у життя наших спільнот», – сказав представник Адріано Еспайлат із Нью-Йорка, голова Іспаномовної фракції Конгресу.

Трамп присягнувся припинити програму, принаймні, для деяких країн. Захисники іммігрантів закликали адміністрацію Байдена продовжити дію програми для багатьох із цих країн до його вступу на посаду.

Під час свого першого терміну Трамп припинив дію статусу для близько 400 000 осіб із Сальвадору та інших країн, заявивши, що умови там змінилися і захист більше не потрібен. Цей крок було оскаржено в суді і він не набув чинності, але очікується, що під час другого терміну він спробує зробити це знову, в рамках своєї обіцянки провести масові депортації.

За даними Дослідницької служби Конгресу США, станом на 2024 рік понад мільйон мігрантів із країн Латинської Америки, Карибського басейну, Африки та Близького Сходу мали статус тимчасового захисту.

Цей крок робить юридично важким для Трампа скасування захисту громадян цих чотирьох країн, принаймні доти, доки він не спливе у 2026 році.

«Оскільки президент Байден продовжив захист громадян усіх цих країн, президент Трамп не зможе депортувати цих людей найближчим часом», – сказав Стів Єль-Лор, вчений-іммігрант із Корнельської школи права.

«Трамп не може ігнорувати те, що Конгрес записав у закон 1990 року», – сказав він.

Близько 600 000 венесуельців, які наразі користуються захистом, зможуть продовжити його і залишитися в США до жовтня 2026 року, і приблизно 232 000 іммігрантів із Сальвадору зможуть зробити це. Понад 100 000 українців також зможуть залишитися в США до жовтня 2026 року. Близько 1900 осіб із Судану також зможуть продовжити свій статус.

Програму підписав президент Джордж Буш-старший для того, щоб іноземні громадяни, які вже перебувають у США, могли залишитися в країні, якщо їхнє повернення на батьківщину небезпечне через стихійне лихо, збройний конфлікт або інші потрясіння.

Під час передвиборчої кампанії обраний віцепрезидент Джей Ді Венс назвав цю програму незаконною, розкритикувавши гаїтян, які оселилися в його рідному штаті Огайо і скористалися її перевагами. Гаїті переживає політичні заворушення і бандитське насильство, і близько 200 000 його громадян захищені від висилки за програмою TPS до початку 2026 року.

«Ми збираємося припинити масову видачу тимчасового захищеного статусу», – заявив Венс у жовтні.

Критики стверджують, що тимчасовий захист неодноразово подовжується і де-факто слугує засобом, який дає змогу людям залишатися в країні необмежений час, що суперечить його наміру бути короткостроковим рішенням.

Хоча програма стала практично постійною для багатьох іммігрантів, вона також підкреслює, наскільки неспокійні багато куточків світу, а також нездатність Конгресу ухвалити закон про оновлення імміграційної системи США відповідно до реалій сучасної глобальної міграції.

Іммігранти з кількох країн, включно з Сальвадором, Гондурасом і Нікарагуа, мають право на захист уже понад два десятиліття. Інші країни, такі як Ефіопія, Ліван і Сирія, були додані зовсім недавно.

Якщо цей статус буде скасовано, сотні тисяч іммігрантів одразу ж стануть незаконними жителями Сполучених Штатів, якщо тільки вони негайно не покинуть країну. У багатьох із них є народжені в США діти, бізнес і робота в таких галузях, де використовується праця іммігрантів, як будівництво, готельний бізнес і охорона здоров’я.

У таких містах, як Денвер, тимчасовий статус дозволив тисячам венесуельців, які прибули за останні два роки з південного кордону на автобусах, наданих губернатором-республіканцем Техасу Грегом Ебботтом, легально працювати там та інтегруватися в економіку.

Майк Джонстон, мер міста, заявив, що він вітає заяву адміністрації Байдена про продовження терміну дії цього статусу.

«У Денвері люди з тимчасовим захищеним статусом працюють на найважливіших робочих місцях, роблять внесок у нашу економіку і стають невід’ємними членами наших громад», – сказав він.

43-річний Гонсало Роа, венесуелець, який проживає в Колумбусі, штат Огайо, сказав, що його турбувала доля програми.

«Це чудова новина, що її продовжують», – сказав Роа, який працює в автосалоні і разом із дружиною тримає невеликий ресторан.

За словами Роа, без цього статусу він втратить роботу в автосалоні, а двоє його дітей, народжених у Венесуелі, не зможуть отримувати стипендії в коледжі та інші пільги, які потребують легального статусу.