Подія світового масштабу: У Фельдман Екопарку народилося дитинча орангутана

Радісна новина з харківського Фельдман Екопарку: в родині орангутанів народилося дитинча. Ця подія є надзвичайно рідкісною, адже орангутани в неволі розмножуються дуже рідко, і кожен такий випадок стає сенсацією.

П’ять років тому орангутанка Поночка вже прославила Екопарк, ставши першою представницею свого виду в Україні, яка народила дитинча. І ось тепер вона знову стала мамою – цього разу дівчинки. Малеча народилася абсолютно здоровою, активно росте і проводить час разом із турботливою матір’ю, яка пильно доглядає за нею.

Ця подія має особливе значення для колективу Екопарку, адже під час повномасштабного вторгнення через ворожі обстріли у закладі, на жаль, були втрати серед орангутанів. Проте життя триває, і любов та турбота продовжують творити дива.

У Екопарку наголошують, що, попри складнощі, викликані війною, заклад продовжує працювати заради таких моментів. Команда парку висловлює вдячність усім, хто підтримує їх у ці нелегкі часи, допомагаючи відновлювати унікальне місце та створювати нові історії життя.

«Разом ми все здолаємо, і попереду нас чекає ще багато таких чудових новин», – зазначають у Фельдман Екопарку.