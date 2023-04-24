Політика

РФ накопичує ракети для зриву наступальної операції України — Буданов

24 Квітня 2023 12:39
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гур, контрнаступ

Росіяни виробляють нові ракети і акумулюють їх для зриву наступальної операції України. Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов сказав в інтерв’ю “РБК-Україна”.

Він підтвердив, що те, що масованих ракетних обстрілів не було вже півтора місяця, це — пауза, і зазначив, що жодної конспірології в цьому немає.

“… Але є інша сторона. Росія за цей час теж виробляє нові ракети. Вона їх акумулює для зриву нашої наступальної операції. Вони на це сподіваються. І більша частина цих ракет буде застосована під час активних бойових дій. Але разом з тим вони нарощують свій потенціал”, — сказав керівник ГУР.

Відповідаючи на запитання щодо цілей РФ у цьому випадку, Буданов заявив, що здебільшого росіяни будуть бити по угрупованнях військ, які будуть формуватися.

Він зазначив, що росіяни працюють над збільшенням обсягів виробництва, зокрема ракет, і сказав, що українська розвідка володіє даними, скільки їх росіяни зараз можуть виробляти на місяць, але не назвав цифри.

“Єдине, що я можу вам сказати – ці обсяги є для них недостатніми за їхніми масштабами для проведення інтенсивних ракетних ударів”, — сказав очільник ГУР.

Відповідаючи на запитання, чи припускає він, що наступної осені росіяни можуть знову почати масовано обстрілювати нашу енергосистему, він заявив, що до осені, якщо в РФ не будуть витрачати жодної ракети, то у них буде певна кількість ракет – менша, ніж та, з якою вони входили в ці ракетні атаки, але досить значна.

“Але цього (масованого обстрілу української енергосистеми восени) не станеться, тому що вони планують використати ці ракети зараз”, — поінформував Буданов.


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