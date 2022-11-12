РФ може завдати чергового масованого удару по Україні

Російські війська можуть завдати масованого ракетного удару по Україні під час саміту “Великої двадцятки”, який відбудеться на Балі 15-16 листопада.

“Усі ж події насуваються, і саміт “двадцятки”. Вони дуже люблять приблизно на такі дні провести якісь провокації”, – спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що хоч Росія і продовжує накопичувати зброю, зокрема ракети, вони все ж таки значно вичерпали свої запаси.

Росія дуже довго накопичувала всі ракетний потенціал. Однак з 24 лютого вона майже вичерпала свій запас. Саме тому росіяни не можуть постійно завдавати таких атак, як от 10 жовтня. Загарбники чекають, коли їхні підприємства виготовлять певну кількість ракет. Йдеться про “Іскандери” та “Калібри”.

Процес виготовлення ракети – довготривалий. “Це не один день-два робиться”, – зазначив речник Повітряних сил.

За його словами, ракети, які були в росіян до широкомасштабного вторгнення, робились ними роками. Їх складували, підвозили, розміщували.