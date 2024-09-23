РФ, ймовірно, намагалася зімітувати атаку на Хмельницьку АЕС, – Енергоатом

Вночі 22 вересня було зафіксовано ще один проліт “шахеду” поруч з промисловим майданчиком Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє Енергоатом.

“Траєкторія польоту вказує на те, що Росія ймовірно намагалася зімітувати атаку безпосередньо на АЕС шляхом різкого відхилення від початкової траєкторії в бік станції, наближення до майданчика, а потім розвороту та повернення на вихідну траєкторію”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у компанії, це вже не перший випадок, коли РФ наражає на небезпеку українські атомні об’єкти, свідомо створюючи загрозу безпеці АЕС та посилюючи енергетичний терор.

“Росіяни підвищують ставку, систематично створюючи напругу на атомних об’єктах. Цей терор має зупинитись, адже наслідки можуть бути фатальними”, – наголосив керівник Енергоатома Петро Котін.