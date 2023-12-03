РФ готується запустити чергову хвилю дезінформації

Найближчим часом російська сторона готується запустити чергову хвилю дезінформації, в якій Україна звинувачуватиметься в нібито завищенні вимог за формулою обміну полоненими, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

“Найближчим часом на пропагандистських каналах країни-агресорки буде запущена чергова хвиля дезінформації стосовно причин призупинки обмінів військовополоненими. Мета російських спецслужб – дестабілізувати ситуацію всередині українського суспільства та посіяти недовіру до державних органів, які організовують обміни полоненими”, – йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

Водночас у Координаційному штабі зазначають, що з літа поточного року уповноважені представники РФ систематично ускладнюють обмінний процес попри зусилля української сторони щодо продовження гуманітарної місії повернення військовополонених.

“З метою виправдати свою бездіяльність російська сторона готує звинувачення проти України. Зокрема, Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими готуються закинути завищення вимог щодо формули обміну та намір повернути військовослужбовців усіх без винятку підрозділів, зокрема тих, до яких російська влада плекає особливу пропагандистську лють”, – зазначається в повідомленні.

Також наголошується, що з української сторони в переговорному процесі нічого не змінилося, відколи вдавалося повертати в Україну до понад 300 військовослужбовців щомісяця.

“Намагання протилежної сторони виправдатися, а не продовжувати гуманітарну місію з обміну полоненими, свідчить про те, що їх мало турбує доля великої кількості російських військовополонених, які потрапили в полон на чужій землі, особливо під час останніх “мʼясних штурмів”, а також їхніх родин”, – наголошують у Координаційному штабі.

Зазначається, що РФ досі не забезпечила безперешкодний доступ місій Міжнародного комітету Червоного Хреста до українських військовополонених. Окрім цього країна-агресор досі не спромоглася налагодити ефективну, уніфіковану роботу та комунікацію з питань поводження з військовополоненими.