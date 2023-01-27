Політика

РФ готує ІПСО проти Малюка, Резнікова та Єрмака – розвідка

27 Січня 2023 20:36
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розвідка

У Головному управлінні розвідки Міноборони попереджають про підготовку російськими спецслужбами спецоперації з дискредитації воєнно-політичного керівництва України.

«Найближчим часом буде запущено широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва. Зокрема, дискредитаційна кампанія буде спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського», – йдеться у повідомленні.

У розвідці кажуть, що, серед іншого, кампанія включатиме «вкид» сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ.

«Мета ІПСО – посіяти невпевненість в оборонних спроможностях нашої держави серед українських громадян та міжнародних партнерів. Це, на думку російських спецслужб, має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції», – додають в ГУР.


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