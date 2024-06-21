РФ хочуть визнати спонсором тероризму

Ліндсі Грем та Річард Блюменталь, сенатори від обох провідних партій Конгресу США представили законопроєкт про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму після підписаної угоди правителя РФ Володимира Путіна з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином про стратегічне партнерство.

Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на спільну пресконференцію сенаторів.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що в доповнення до злочинів, які Росія скоїла в Україні та інших країнах світу, візит Путіна до Північної Кореї є новим викликом і зараз настав “саме той момент” для ухвалення цього законопроєкту.

“Той факт, що він (Путін. – ред.) мав достатньо сміливості укласти оборонну угоду з Північною Кореєю… одним із найбільш репресивних режимів на планеті, означає, що ми втратили стримування… Я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти “ва-банк” і визнати його режим таким, яким він є: державою-спонсором тероризму”.

Своєю чергою, сенатор-демократ Річард Блюменталь зазначив, що підписана угода між Владіміром Путіном та Кім Чен Ином є “глибоко лякаючою” і “ворожою до США, миру, свободи та справедливості в усьому світі”.

У передумовах, які кваліфікують Росію як державу-спонсорку тероризму, сенатори зазначають, зокрема, “незаконне вторгнення в суверенну Україну у 2022 році, що призвело до жорстокого вбивства тисяч невинних цивільних осіб”.

Крім цього, до переліку доказів терористичної діяльності РФ сенатори пропонують внести отруєння кандидата у президенти України Віктора Ющенка у 2004 році, отруєння колишнього офіцера ФСБ Росії Александра Литвиненка у 2006 році, збиття на Донеччині рейсу 350 Malaysia Airlines у 2014 році, підтримку авіабомбардування Алеппо в Сирії у 2016 році, отруєння колишнього російського військового офіцера та британського подвійного агента Сергєя Скрипаля та його доньки у Великій Британії у 2018 році та смерть у 2024 році російського опозиціонера Алексєя Навального.

Сенатори зазначили, що відповідний законопроєкт можуть винести на голосування “скоріше, ніж пізніше”. За словами Блюменталя, наразі в Конгресі є двопартійна підтримка законопроєкту.

Сенатор-демократ зазначив, що щодо документа також відбувається співпраця з адміністрацією президента США. Ліндсі Грем, коментуючи узгодження законопроєкту з Білим домом, додав, що не вважає визнання Росії державою-спонсоркою тероризму провокативним кроком з боку Вашингтона.