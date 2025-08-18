РФ допомагає Китаю створити систему управління десантними операціями для можливого вторгнення на Тайвань

Росія допомагає Китаю у створенні автоматизованої системи управління десантними операціями під кодовою назвою “Меч”, яка може бути використана у потенційних діях проти Тайваню. Про це свідчать документи, опубліковані хакерським угрупованням BlackMoon.

Як випливає з матеріалів, у червні 2024 року “Рособоронекспорт” підписав контракт із китайською CETC International Co Ltd на суму €4,284 млн щодо постачання технічної документації для цієї системи.

Реклама

Реклама

Система “Меч” передбачає створення програмно-технічних комплексів для командно-штабних машин, польових пунктів управління, засобів зв’язку, бойових машин десанту та носимих пристроїв. Система забезпечує захищений обмін даними та координацію на тактичному й оперативному рівнях — від корпусу до окремого військовослужбовця.

Росія вже завершила два етапи дослідно-конструкторських робіт — аванпроект і ескізно-технічний проєкт, які схвалили китайські партнери. Нині триває виготовлення дослідних зразків та їхнє полігонне випробування.

Згідно з технічним описом, система дозволятиме китайським військовим у реальному часі відстежувати власні та ворожі позиції, координувати дії з артилерією та авіацією.

Експерти вважають, що “Меч” може стати идним з інструментів у разі підготовки Китаєм десантних операцій проти Тайваню.