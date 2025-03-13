Суспільство

РФ атакувала Укрзалізницю на Дніпропетровщині, є затримки в русі поїздів
13 Березня 2025 07:30
читать на русском →
Залізничний вокзал "Дніпро-Головний" / Фото ілюстративне: pt.foursquare.com
Залізничний вокзал "Дніпро-Головний" / Фото ілюстративне: pt.foursquare.com

Через ранкові ворожі атаки на енергообʼєкти залізниці на Дніпропетровщині 13 березня спостерігатимуться зміни в русі кількох поїздів.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Які потяги затримуються

Поїзд №86 Львів – Запоріжжя відправився з Дніпра з затримкою, поїзд №72 Львів – Павлоград прямуватиме зміненим маршрутом через станцію Синельникове-2 замість станції Самар-Дніпровський.

Також є зміни у русі потягів №351/352 Кишинів – Київ-Пас., №37/38 Київ-Пас. – Запоріжжя-1, №67/68 Київ-Пас. – Варшава-Всходня.

“Резервні тепловози в регіоні вже готуються підхоплювати за необхідністю поїзди”, – йдеться в повідомленні.


ТОП-новини
13 Березня 2025 09:47

Щонайменше п’ятеро вбитих: Лубінець відреагував на відео розстрілу українських полонених
13 Березня 2025 10:20

The Washington Post: РФ склала жорсткі умови щодо припинення вогню в Україні
13 Березня 2025 09:28

Росія запустила по Україні “Іскандер” та 117 БпЛА: які області відбивали атаку
13 Березня 2025 08:51

Генштаб оновив карти боїв: яка ситуація на Курщині та Покровському напрямку
13 Березня 2025 08:23

ЗСУ знешкодили 1200 окупантів за добу та 19 артсистем: дані Генштабу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
усі думки