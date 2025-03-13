РФ атакувала Укрзалізницю на Дніпропетровщині, є затримки в русі поїздів

Через ранкові ворожі атаки на енергообʼєкти залізниці на Дніпропетровщині 13 березня спостерігатимуться зміни в русі кількох поїздів.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Які потяги затримуються

Поїзд №86 Львів – Запоріжжя відправився з Дніпра з затримкою, поїзд №72 Львів – Павлоград прямуватиме зміненим маршрутом через станцію Синельникове-2 замість станції Самар-Дніпровський.

Також є зміни у русі потягів №351/352 Кишинів – Київ-Пас., №37/38 Київ-Пас. – Запоріжжя-1, №67/68 Київ-Пас. – Варшава-Всходня.

“Резервні тепловози в регіоні вже готуються підхоплювати за необхідністю поїзди”, – йдеться в повідомленні.