        РФ атакувала Україну майже сотнею БпЛА та двома балістичними ракетами

        Галина Шподарева
        15 Серпня 2025 08:40
        Запуск ракет "Іскандер-М" / Фото: military-arms
        Запуск ракет "Іскандер-М" / Фото: military-arms

        У ніч на 15 серпня, починаючи з 19:30 14 серпня, РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами “Іскандер-М” із Воронезької та Брянської областей, а також 97 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, ракетами — Харківщину та Чернігівщину.

        Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 63 російські БпЛА, зокрема Shahed та дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

        Зафіксовано влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях.


