        Суспільство

        РФ атакувала Україну чотирма “Іскандерами” та понад сотнею БпЛА

        Галина Шподарева
        18 Листопада 2025 08:58
        читать на русском →
        Пошкоджене обстрілами залізничне депо / Фото: Олексій Кулеба
        Пошкоджене обстрілами залізничне депо / Фото: Олексій Кулеба

        У ніч на 18 листопада, починаючи з 20:00 17 листопада, Росія атакувала Україну чотирма балістичними ракетами “Іскандер-М” із Ростовської та Воронезької областей, а також 114 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ; Чауда (ТОТ АР Крим). Близько 70 із російських дронів було ідентифіковано як “шахеди”.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Реклама
        Реклама

        Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 101 російський дрон різних типів на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання чотирьох ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих дронів та уламків на двох локаціях.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини