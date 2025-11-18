РФ атакувала Україну чотирма “Іскандерами” та понад сотнею БпЛА

У ніч на 18 листопада, починаючи з 20:00 17 листопада, Росія атакувала Україну чотирма балістичними ракетами “Іскандер-М” із Ростовської та Воронезької областей, а також 114 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ; Чауда (ТОТ АР Крим). Близько 70 із російських дронів було ідентифіковано як “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 101 російський дрон різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання чотирьох ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих дронів та уламків на двох локаціях.